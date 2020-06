Roscosmos, l'agence chargée du programme spatial civil russe, enverra deux touristes sur la station spatiale internationale en 2023 et l'un d'eux aura même la chance de sortir dans l'espace.

Après avoir fait une pause de dix ans dans le tourisme spatial, la société spatiale russe Roscosmos prévoit d'envoyer deux touristes sur la station spatiale internationale (ISS). Cette démarche a déjà eu lieu auparavant, mais cette fois les deux touristes pourront effectuer une sortie dans l'espace avec un cosmonaute expérimenté. Et ça, c'est une première !Pour mener à bien son projet, Roscosmos va travailler avec la société américaine Space Adventures, qui organise des vols spatiaux pour des clients fortunés. Les deux sociétés ont déjà collaboré pour envoyer sept citoyens à la station spatiale internationale. Le dernier chanceux n'était autre que Guy Laliberté, cofondateur du Cirque du Soleil, en 2009.Depuis ce jour, Roscosmos a temporairement abandonné ses idées de tourisme spatial afin d'aider les astronautes de la NASA à se rendre à la station spatiale et à en revenir. Depuis 2011, Soyouz est devenu le seul moyen d'amener les gens à l'ISS. La priorité a donc été donnée aux astronautes de la NASA et aux partenaires internationaux impliqués dans le programme de la station spatiale internationale. Mais aujourd'hui, un autre acteur fait beaucoup parler de lui : Elon Musk. SpaceX a récemment envoyé deux astronautes de la NASA à l'ISS à bord de la nouvelle capsule Crew Dragon et elle prévoit d'effectuer des vols réguliers. Dans le même temps, Boeing développe également une nouvelle capsule qui conduira à terme les astronautes de la NASA vers et depuis l'ISS. Cela signifie que la NASA ne dépend plus entièrement de la fusée russe Soyouz, et que de plus en plus de places seront libres dans la capsule.À ce jour, aucun touriste spatial n'a encore fait de sortie dans l'espace. Un tel exploit qui n'est pas à la portée de n'importe qui et qui nécessitera une formation approfondie.