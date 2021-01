Trois mois après son entrée en Bourse sur Euronext Bruxelles, Unifiedpost met sa promesse de croissance à exécution.

La fintech belge s'est offert deux start-up (BanqUP, une néo-banque, et Akti, une spécialiste des services de commerce en ligne à destination des PME) et s'alourdit de 21grams, son homologue suédois. Cette dernière s'occupe du traitement des factures sortantes de grandes entreprises suédoises (800 clients) mais est aussi active dans la distribution de courriers et de colis. Dette incluse, Unified Post déboursera 40 millions d'euros pour le rachat de 21grams, dont 93% en numéraire. Un pas de plus pour faire de la fintech une véritable plateforme européenne.