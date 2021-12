La ruée sur les voitures de société électriques a dépassé toutes les attentes l'année dernière, selon la société de leasing de voitures Arval.

Le gouvernement a décidé cette année d'accélérer le verdissement des véhicules de société grâce à un avantage fiscal ajusté.

Cette nouvelle législation fiscale automobile, favorable aux voitures entièrement électriques, provoque un engouement inédit pour ces véhicules, au détriment des voitures diesel et plug-in hybrides, ressort-il mercredi d'une analyse du marché belge du leasing menée par la société Arval, active dans ce secteur.

L'avantage fiscal perçu pour les voitures de société roulant aux combustibles fossiles sera limité au cours des prochaines années, avant de disparaître totalement à partir du 1er janvier 2026. À l'inverse, les voitures zéro émission achetées, proposées en leasing ou louées dès le 1er janvier 2027 continueront de profiter de cet avantage, avant qu'il ne soit progressivement limité.

Ces nouvelles règles ont donné des ailes aux véhicules électriques, qui ont représenté 11% des voitures immatriculées par Arval en 2021, contre 3% en 2020.

Les voitures diesel accusent, elles, une forte baisse, passant de 56% l'an dernier à 42% cette année. "Cette tendance devrait se confirmer en 2022 au vu des commandes pour l'année prochaine", précise la société.

"Les différentes catégories de véhicules essence, plug-in hybrides et 100% électriques représentent désormais chacune quelque 20% de la flotte, soit des proportions équivalentes. Pour la catégorie diesel, le nombre de voitures de société commandées qui doivent encore être livrées va probablement continuer à diminuer."

"La nouvelle fiscalité a finalement convaincu les entreprises d'encourager davantage leurs collaborateurs et collaboratrices à opter pour le 100% électrique en raison du TCO du véhicule, à savoir sa valeur résiduelle éventuelle", conclut le spécialiste de la location longue durée.

