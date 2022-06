Une offre de voitures partagées et vélos-cargo inaugurée au Colruyt d'Etterbeek

Le magasin Colruyt d'Etterbeek a inauguré mardi l'installation de vélos-cargo et de voitures partagées en libre service au sein de son parking souterrain, en présence de Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité. Cette opération se fait en collaboration avec Cambio et Poppy, et est soutenue par la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette opération se fait en collaboration avec Cambio et Poppy (photo), et est soutenue par la Région de Bruxelles-Capitale.