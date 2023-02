Une dizaine de magasins Intermarché Mestdagh toujours fermés

Après une fin de semaine agitée avec une quarantaine de magasins Mestdagh/Intermarché fermés trois jours durant et l'entrepôt de Gosselies bloqué, la situation était un peu plus calme lundi, même si dix supermarchés étaient encore fermés. L'entrepôt est à nouveau accessible. "La plupart du personnel a pu travailler aujourd'hui et nous espérons un retour à la normale rapidement", a commenté la direction.