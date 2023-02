L'entrepôt de Gosselies et 46 magasins Mestdagh/Intermarché étaient en grève vendredi, a indiqué le syndicat chrétien CNE. Les travailleurs demandent des garanties à la direction quant à leurs conditions de travail après la reprise des magasins Mestdagh par le groupe français Intermarché.

Le basculement de 51 magasins Mestdagh vers un régime de franchises suscite une vive grogne sociale depuis plusieurs semaines. Un conseil d'entreprise extraordinaire avait lieu mercredi après-midi au siège du groupe, mais il s'est soldé par un échec. Les délégués syndicaux ont ensuite appelé le personnel à faire grève. Un mouvement qui est "très bien suivi" selon Evelyne Zabus, de la CNE, qui dénombre 46 magasins fermés vendredi peu après 10h. Jeudi, 45 magasins étaient restés fermés. L'entrepôt de Gosselies (Charleroi) est, lui, bloqué depuis mercredi soir. Evelyne Zabus fait le compte: "A Bruxelles, tout est fermé, à Liège également, trois seraient ouverts dans le Hainaut. Les délégués sont occupés en centrale aujourd'hui, donc les travailleurs montrent leur détermination en tenant eux-mêmes les piquets de grève devant les magasins."

Le mouvement de grogne devrait se poursuivre jusqu'à samedi

"Pour la suite, on verra", dit Mme Zabus. Elle affirme que la direction n'est pas entrée en contact avec les syndicats et n'a pas proposé de se rassoir à la table de négociations. Pour la CNE, la balle est dans le camp de la direction. "Les syndicats, en front commun, ne sont pas réfractaires à une réunion mais le contenu doit être positif et constructif pour le personnel", selon un communiqué du syndicat chrétien.

Le mouvement de grogne concerne les 51 magasins Mestdagh, repris par le groupe Intermarché, qui fonctionnaient en propre auparavant et doivent être franchisés. Intermarché reprend également 34 magasins Mestdagh qui étaient déjà franchisés, selon les chiffres de la CNE. Ceux-là ne participent pas au mouvement social. Avant la reprise des 85 magasins Mestdagh, Intermarché comptait déjà 77 supermarchés en Belgique, tous en indépendants, dont le fonctionnement n'est pas perturbé par la grève.

Le basculement de 51 magasins Mestdagh vers un régime de franchises suscite une vive grogne sociale depuis plusieurs semaines. Un conseil d'entreprise extraordinaire avait lieu mercredi après-midi au siège du groupe, mais il s'est soldé par un échec. Les délégués syndicaux ont ensuite appelé le personnel à faire grève. Un mouvement qui est "très bien suivi" selon Evelyne Zabus, de la CNE, qui dénombre 46 magasins fermés vendredi peu après 10h. Jeudi, 45 magasins étaient restés fermés. L'entrepôt de Gosselies (Charleroi) est, lui, bloqué depuis mercredi soir. Evelyne Zabus fait le compte: "A Bruxelles, tout est fermé, à Liège également, trois seraient ouverts dans le Hainaut. Les délégués sont occupés en centrale aujourd'hui, donc les travailleurs montrent leur détermination en tenant eux-mêmes les piquets de grève devant les magasins." "Pour la suite, on verra", dit Mme Zabus. Elle affirme que la direction n'est pas entrée en contact avec les syndicats et n'a pas proposé de se rassoir à la table de négociations. Pour la CNE, la balle est dans le camp de la direction. "Les syndicats, en front commun, ne sont pas réfractaires à une réunion mais le contenu doit être positif et constructif pour le personnel", selon un communiqué du syndicat chrétien.Le mouvement de grogne concerne les 51 magasins Mestdagh, repris par le groupe Intermarché, qui fonctionnaient en propre auparavant et doivent être franchisés. Intermarché reprend également 34 magasins Mestdagh qui étaient déjà franchisés, selon les chiffres de la CNE. Ceux-là ne participent pas au mouvement social. Avant la reprise des 85 magasins Mestdagh, Intermarché comptait déjà 77 supermarchés en Belgique, tous en indépendants, dont le fonctionnement n'est pas perturbé par la grève.