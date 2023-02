L'organisation de défense de l'environnement ClientEarth a déposé plainte contre les membres de la direction de Shell pour le manque d'efforts de la société énergétique dans la poursuite des objectifs climatiques de Paris. L'organisation est elle-même actionnaire de l'entreprise. L'affaire a été introduite au Royaume-Uni.

La direction met l'avenir de Shell en danger en n'en faisant pas assez, estime l'avocat de ClimateEarth, Paul Benson. En investissant encore autant d'argent dans les combustibles fossiles, Shell se saborde pour les décennies à venir alors que ce type d'énergies ne sera plus rentable avec la transition énergétique.

La viabilité de l'entreprise est donc compromise. Le prix de l'action pourrait chuter et les actionnaires perdre de l'argent, ajoute le conseil. C'est pour cette raison que ClientEarth s'en prend personnellement aux membres de la direction. La Haute cour de justice britannique doit maintenant déterminer si la procédure est recevable. Shell, de son côté, rejette les accusations. "Nos directeurs ont rempli leurs obligations légales et ont, de tout temps, manoeuvré dans l'intérêt de l'entreprise."

