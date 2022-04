La semaine dernière, le leader de la grande distribution a inauguré près de la place du Châtelain à Bruxelles son premier drive piéton, soit un point Collect&Go réservé à la mobilité douce.

En France, le drive piéton est l'un des enjeux majeurs de la grande distribution. Dans de très nombreuses villes, les Carrefour, Leclerc et autre Auchan rivalisent, à grands coups d'ouverture, pour capter une nouvelle clientèle urbaine et pas motorisée. Dopé par les confinements, ce système vient s'intercaler entre les drives classiques et les livraisons à domicile et consiste en des petits points de retrait de commandes en ligne situés au coeur des villes et adaptés à la mobilité douce. En Belgique, le concept démarre doucement. Carrefour a bien ouvert un Walk-In Drive en plein coeur du quartier européen à Bruxelles en 2019 mais c'est tout ou presque. Depuis la semaine dernière, Colruyt est entré dans la danse. Il a ouvert rue Américaine à deux pas de la place du Châtelain son premier Collect&Go walk-in. Il s'agit d'un espace de 75 m2 où le leader de la distribution belge ne vend rien mais permet aux piétons et aux cyclistes (qui peuvent rentrer avec leur vélo dans le point d'enlèvement) de récupérer leur commande effectuée sur l'appli ou le site internet contre le paiement de 5,95 euros de frais de service. Au Châtelain, le client a accès à un catalogue de 9.000 produits Colruyt et de 6.000 estampillés Bio-Planet. Ils sont préparés par les deux enseignes les plus proches: Colruyt Etterbeek (avec une livraison par vélo-cargo avec conteneurs réfrigérés plusieurs fois par jour) et le Bio-Planet de Nossegem. Avec ce Drive Piéton, Colruyt souhaite inciter à faire ses courses de manière durable et vise clairement la clientèle bruxelloise qui se déplace en vélo ou fait ses courses à pied. Grâce à une collaboration avec la société Monkey Donkey, un vélo-cargo est aussi mis gratuitement à la disposition des clients pour ramener leurs achats à la maison.