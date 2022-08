L'entreprise pharmaceutique belge Mithra et son partenaire Mayne Pharma annoncent lundi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé la demande abrégée de nouveau médicament pour l'anneau vaginal contraceptif Haloette. Le lancement commercial est prévu début 2023.

Le contraceptif Haloette est une version générique de Nuvaring, un anneau contraceptif hormonal flexible combiné associant l'étonogestrel et l'éthinylestradiol. Mithra le produira dans son centre de développement et de production en Belgique.

Les ventes de Nuvaring et des génériques aux États-Unis représentent environ 580 millions de dollars, soit environ 570 millions d'euros, sur une période de 12 mois se terminant en juin 2022, indiquent les entreprises. Mayne Pharma paiera à Mithra un montant de 6 millions d'euros à la suite de l'approbation de la FDA, ainsi que 1,6 million au moment du lancement commercial aux États-Unis.

