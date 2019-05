Umicore a sérieusement abaissé ses prévisions de résultats à cause du "cobalt sale"

Umicore, le leader belge des "matériaux avancés", a récemment émis un avertissement sur ses résultats : le groupe dirigé par Marc Grynberg ne table plus désormais que sur un Ebit récurrent (résultat avant intérêt et impôts) compris entre 475 et 525 millions d'euros. Une baisse significative par rapport aux prévisions précédentes qui laissaient entrevoir un résultat compris entre 675 et 725 millions d'euros.

Exploitation artisanale de cobalt, en République démocratique du Congo. © Belgaimage