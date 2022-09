Les employés sont l'atout le plus précieux d'une organisation. Les employeurs ont donc intérêt à attirer les bonnes personnes. Le lieu, les avantages et l'enveloppe salariale : ce sont des éléments que les employés potentiels prennent en compte lorsqu'ils parcourent les offres d'emploi. Mais un bon 'ajustement culturel' est tout aussi importante.

Une étude récente menée par le cabinet de recrutement international Robert Walters a révélé que 73 % des professionnels interrogés avaient déjà démissionné en raison d'un mauvais "ajustement culturel". Explications avec Evi Melkenbeke, responsable RH chez Robert Walters.

Qu'est-ce que c'est exactement ?

Une adéquation culturelle ou "cultural fit" est la correspondance entre l'employeur et le candidat, fondée sur des valeurs, une vision et des motivations communes. Plus la correspondance est bonne, plus vous serez heureux comme employé, et plus vous serez performant", précise Evi Melkenbeke.

Avantages

L'adéquation culturelle est importante lors du recrutement de nouveaux talents. Les professionnels sont plus performants quand ils se sentent à l'aise avec la culture de l'entreprise. Selon une étude de Robert Walters, 90 % d'entre eux déclarent aussi être plus satisfaits de leur travail. Cela a une influence positive sur le bien-être personnel des employés. Mais ce n'est pas le seul avantage de l'adéquation culturelle : 81 % des cadres interrogés sont convaincus que les professionnels sont moins susceptibles de partir lorsque l'ajustement culturel est bon. "Il augmente donc la loyauté et l'engagement des employés envers l'organisation. C'est bon à savoir, car la perte de personnel ne coûte pas seulement de l'argent aux employeurs, mais aussi beaucoup de temps et d'efforts", explique la responsable RH.

Examinez la culture d'entreprise

Pas moins de 9 répondants sur 10 affirment se renseigner sur la culture de l'entreprise avant d'accepter une offre d'emploi. "Et c'est une bonne chose. Pour trouver l'emploi de vos rêves, il est important de vous concentrer sur cette adéquation culturelle. Faire des recherches sur l'organisation est un bon départ, mais le fait que trois quarts des professionnels ont déjà démissionné parce que la culture de l'entreprise ne leur convenait pas signifie que beaucoup font encore les mauvais choix", déclare Evi Melkenbeke.

Quelle culture d'entreprise vous convient ?

Alors comment faire le bon choix ? "Tout d'abord, il est important de savoir quelle culture d'entreprise vous convient. Réfléchissez à la culture dans laquelle vous aimeriez travailler. La flexibilité ou la diversité sont-elles importantes pour vous ? Ou bien vous souhaitez particulièrement travailler dans une organisation où la performance et l'efficacité sont récompensées ? Déterminez un certain nombre de critères auxquels, selon vous, une organisation doit absolument répondre. Après avoir découvert quelle culture vous convient, il est temps d'apprendre à connaître la culture de l'organisation pour laquelle vous souhaitez postuler. Vérifiez l'offre d'emploi, le site web et les médias sociaux de l'entreprise. Y a-t-il quelque chose à propos de la culture ou des valeurs de l'entreprise ? Correspondent-ils à vos motivations personnelles ? Si c'est le cas, vous êtes déjà sur la bonne voie pour faire de cette organisation votre partenaire idéal", détaille Evi Melkenbeke.

Posez les bonnes questions et prêtez attention

Au cours de l'entretien d'embauche, vous pouvez également poser des questions sur les valeurs et les normes de l'entreprise. Comment les collègues se traitent-ils entre eux ? Y a-t-il aussi des activités en dehors des heures de travail ? N'hésitez pas à poser des questions sur les avantages que vous pourriez tirer du poste pendant l'entretien également. Quelles sont les possibilités d'évolution pour une personne occupant mon poste ?" et "Des cours de formation supplémentaires sont-ils envisageables ?" sont des exemples de questions que vous pouvez poser. En même temps, soyez attentif : la façon dont vous êtes reçu à votre arrivée, ou la façon dont on répond à vos questions, peut en dire beaucoup sur l'organisation".

Discutez avec (ex-)employés ou passez une journée d'essai

Vos recherches et vos questions ne vous ont pas encore convaincu ? Ou bien vous n'avez pas encore réussi à vous faire une idée précise de votre futur employeur ? Dans ce cas, vous pourriez vous adresser à d'anciens employés. Ils pourront peut-être vous en dire plus sur la culture de l'entreprise. Et de conclure : " Vous pouvez même demander si vous pouvez venir faire une période d'essai. C'est ainsi que l'on peut se rendre compte de ce qui se passe sur le lieu de travail."

Par Evi Melkenbeke, responsable RH chez Robert Walters.

