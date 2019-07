Trends Summer University (3/4): "Une jeune start-up est un bateau de pirate"

Stijn Fockedey Stijn Fockedey est rédacteur de Trends

La Belgique peut se vanter d'avoir enfanté deux licornes cette année : Collibra et Combell. Et elle pourrait générer encore bien plus d'entreprises de haute technologie valorisées plus d'un milliard de dollars, a déclaré Felix Van de Maele, CEO et fondateur de Collibra, à la Trends Summer University.

Felix Van de Maele, CEO et fondateur de Collibra. © DANN

Les plus grandes entreprises du monde ont recours au logiciel de Collibra pour automatiser le traitement des données, garantir la qualité et la sécurité des data. Parmi les actionnaires figurent des fonds de capital-risque comme Battery Ventures et Iconiq Capital, le gestionnaire de patrimoine de Mark Zuckerberg. Collibra a lancé en début d'année une nouvelle phase de financement orchestrée par la branche investissement d'Alphabet, le holding qui chapeaute Google. La start-up technologique atteint ainsi une valeur supérieure au milliard de dollars et devient la première société belge à recevoir le statut mythique de licorne.

