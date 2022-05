L'appel aux candidatures est lancé ce 19 mai pour ce prix qui s'inscrit dans la volonté de Roularta d'agir en faveur des objectifs des Nations unies pour un développement durable.

Le monde fait face à une révolution industrielle majeure. La transition énergétique, pour répondre au défi climatique, était déjà d'une envergure sans précédent. Elle doit désormais être réalisée dans un contexte géopolitique nouveau, bousculé, où la défense des valeurs démocratiquesa un coût important.

Ce n'est pas par hasard que le groupe Roularta s'engage en faveur de quatre objectif des Nations unies pour un développement durable.

Pas un hasard non plus si, dans ce contexte, Trends Tendances lance pour la première année un prix, baptisé Impact, appelé à devenir l'équivalent du Manager de l'année pour une planète meilleure.

Il s'agit d'encourager et de promouvoir les bonnes volontés, les esprits novateurs et les énergies révolutionnaires, dans le bon sens du terme.

Concrètement, ce prix est lancé ce jeudi 19 mai par un appel aux candidatures lancé aux entreprises qui souhaitent y participer. Les prix, dans six catégories, seront remis en novembre prochain.

Objectif de ce prix Impact?

Décerner les prix les plus prestigieux en Belgique pour les projets et les entreprises qui génèrent un impact positif et durable et créent une valeur durable pour notre société dans son ensemble, conformément aux critères ESG et aux objectifs SDG les plus importants. Le terme "impact" n'est pas anecdotique: il est choisi afin de se concentrer sur l'impact et les résultats des mesures prises par les entreprises.

Quelles catégories?

Différentes catégories de prix Trends Impact sont proposées, en raison de l'immense diversité des critères ESG & des objectifs SDG et de la difficulté pour une entreprise d'obtenir un score parfait sur tous les critères. Elles ont été déterminées de façon rigoureuse avec le soutien de l'Antwerp Management school.

Les catégories seront évolutives et résisteront à l'épreuve du temps afin de donner aux entreprises la possibilité de participer pendant plusieurs années et d'améliorer leurs scores au fil du temps.

Six catégories sont prévues:

Écologie - préserver et régénérer la nature

Économie circulaire - chaque déchet est une matière première

Inclusion et diversité - produire, partager et consommer ensemble

Bien-être - contribuer à un style de vie sain

Digitalisation - la technologie connecte et rapproche

Résilience - prévenir et surmonter rapidement les crises

Pour toutes les catégories, un prix sera décerné à deux types d'entreprises : grandes entreprises d'une part, petites et moyennes entreprises de l'autre.

Pratiquement?

Vous pouvez exprimez votre impact positif sur la planète et soumettre votre projet en quelques clics depuis ce jeudi 19 mai et jusqu'au 7 juillet sur www.trendsimpactawards.be

Les jurys se réuniront courant juillet pour une première sélection. Pour chacune des catégories, un groupe d'experts sera composé. Leur rôle est d'évaluer chaque candidature et de sélectionner les projets et les entreprises qui passeront à la phase suivante de l'examen approfondi.

Les entreprises nominées pour l'examen approfondi seront individuellement consultées et visitées par des experts de PwC afin d'examiner en détail leur projet ainsi que les initiatives et l'organisation de l'entreprise en matière de durabilité.

Les gagnants obtiennent le label Trends Impact. Ils seront récompensés lors du gala du 30 novembre.

En route pour changer le monde!

