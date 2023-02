La Toyota Motor Corporation va échapper au contrôle quotidien de sa famille fondatrice. Une première en plus de 85 ans.

Créée en 1937 par Rizaburo Toyoda, la Toyota Motor Corporation va, pour la première fois de son histoire, échapper au contrôle quotidien de la famille.

Akio Toyoda, le petit-fils du fondateur et CEO depuis 2009, a choisi, à 66 ans, de faire un pas de côté. Il va devenir président du conseil d'administration et laisser le poste de CEO, donc la gestion opérationnelle, à Koji Sato, actuel COO et président de Lexus. Un changement de gouvernance qui était attendu dans le secteur vu l'âge d'Akio mais aussi à cause du retard pris par Toyota dans la voiture électrique.

Sato sera-t-il l'homme qui poussera le constructeur vers la disruption ? Ou au contraire, comme le pensent des observateurs japonais, le dirigeant à la retraite va-t-il continuer à faire la pluie et le beau temps ?

