Touring Assurances change de nom et devient "Yuzzu". Le changement, qui a pour ambition de mettre l'accent sur l'assurance habitation et familiale, sera effectif après l'été, a-t-on appris mercredi.

Touring Assurances a débuté ses activités en 1996 lorsque Touring voulait proposer à ses membres une assurance auto en plus d'une assistance. Depuis, l'entreprise est devenue une filiale à 100% d'Axa et propose d'autres polices d'assurance.

Cependant, les assurances habitation et familiale ne représentent qu'une petite part de ses activités. L'assureur est, via son désormais ancien nom, lié à l'assurance auto et moto, selon la CEO Hélène Portegies. Le nouveau nom, inspiré de l'agrume asiatique, vise à rappeler aux clients les différents services offerts et "notamment l'existence des produits habitation et familiale".

"Yuzzu" compte 150.000 clients. L'entreprise ne chiffre pas d'objectifs précis mais ambitionne une croissance annuelle entre 5 et 10%.