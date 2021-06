TheraVet vient d'annoncer son introduction en Bourse sur le marché des valeurs de croissance Euronext Growth, à Bruxelles et à Paris.

Moins de six mois après avoir conclu une jolie augmentation de capital de 4 millions d'euros auprès de ses actionnaires historiques, TheraVet vient d'annoncer son introduction en Bourse sur le marché des valeurs de croissance Euronext Growth (l'ancien Alternext) à Bruxelles et à Paris. Pour rappel, TheraVet est une biotech vétérinaire installée à Jumet et fondée par Enrico Bastianelli, l'ancien CEO de Bone Therapeutics. Elle est spécialisée dans les traitements ostéoarticulaires innovants des animaux de compagnie (chiens, chats et chevaux essentiellement). Elle dispose déjà d'un produit commercialisé en Belgique depuis avril: le BioceraVet, un ciment qui permet d'obtenir une consolidation osseuse rapidement. Celui-ci aura accès aux marchés français et néerlandais au deuxième semestre. Le ViscoVet, un gel visco-antalgique qui traite l'arthrose du chien, arrivera en 2024.Avec cette IPO, TheraVet entend lever entre 6 et 7,9 millions d'euros. La période de souscription court jusqu'au 10 juin avec un prix de 9,60 euros par action. L'opération est ouverte aux investisseurs institutionnels en Belgique et en France et uniquement aux particuliers français en raison d'un règlement belge spécifique.