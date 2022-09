Les conséquences de l'échec du mariage TF1-M6 n'ont pas tardé à se faire sentir. Le groupe Bouygues a décidé de remplacer Gilles Pélisson par Rodolphe Belmer au poste de PDG.

Face à l'échec du mariage avec M6, TF1 a activé sans traîner son plan B. A savoir l'accélération de la "plateformisation" de ses contenus à haute valeur ajoutée. Il lui fallait un pilote idoine. Il était sur le banc de touche depuis cet été, prêt à monter au jeu au cas où. Depuis l'annonce du mariage, il était convenu que Nicolas de Tavernost, le pa...

Face à l'échec du mariage avec M6, TF1 a activé sans traîner son plan B. A savoir l'accélération de la "plateformisation" de ses contenus à haute valeur ajoutée. Il lui fallait un pilote idoine. Il était sur le banc de touche depuis cet été, prêt à monter au jeu au cas où. Depuis l'annonce du mariage, il était convenu que Nicolas de Tavernost, le patron de M6, prendrait la direction du nouvel ensemble. Il faut dire que l'inamovible septuagénaire a pour lui des résultats éclatants: une marge opérationnelle de 27,5%, loin devant celle de TF1 (20,6%). Dans ce scénario, Gilles Pélisson, le patron de TF1, faisait un pas de côté et devenait directeur général adjoint de tout le groupe Bouygues. Cette partie du scénario est conservée et sera activée le 13 février prochain. Le temps pour Pélisson de jouer brièvement les belles-mères du nouveau PDG de TF1: Rodolphe Belmer. Le jeune quinqua coche toutes les cases pour réussir le projet mis en place. Il a dirigé Canal+ pendant plus de 10 ans et à l'époque, convaincu du succès prochain du streaming vidéo, avait plaidé auprès de Vivendi pour l'achat de Netflix. L'opération ne s'est pas faite mais, en 2018, fort de l'amitié de Reed Hastings, il est rentré au conseil d'administration du même Netflix. Il connaît donc bien les coulisses du streaming vidéo et cette expérience sera un atout essentiel. Du côté de M6, les choses devraient se décanter dans les jours qui viennent. Deux candidats se détachent: l'association étonnante entre Xavier Niel (Iliad) et Silvio Berlusconi (MFE) et la tripartite composée par Stéphane Courbit (Banijay), Rodolphe Saadé (CMA-CGM) et Marc Ladreit de Lacharrière (Fimalac). Ce trio, très solide, aurait les faveurs de l'Elysée.