Nethys a décidé de ne pas faire appel de la suspension de la vente de Voo à Providence, décidée par le tribunal de l'entreprise de Liège. Il compte lancer une nouvelle procédure de vente de son pôle télécom, "ouverte et transparente", "à l'image de celle initiée pour la vente de ses titres de presse".

Lundi, le tribunal de l'entreprise de Liège a ordonné, en référé, la suspension de la vente de Voo au fonds d'investissement américain Providence.

L'opérateur Orange avait introduit un recours, estimant avoir été discriminé au moment de l'attribution du marché. Nethys se conformera à cette décision et ne fera donc pas appel, réagit le groupe. Orange Belgium estimait que cette vente à Providence suscitait des interrogations liées à la hauteur du prix initial, aux conditions d'intéressement de l'ancien management et "au manque de mise en concurrence" entre les offrants.

Voo avait été vendu au fonds américain par l'ancienne direction de Nethys, dont Stéphane Moreau. Une vente cependant cachée à la maison-mère Enodia. L'acte avait alors été annulé par le gouvernement wallon mais Enodia avait toujours l'intention de céder Voo à Providence. Une nouvelle convention avec une offre à la hausse avait été signée en décembre dernier, mais avait été contestée par Orange.

Selon le tribunal de l'entreprise de Liège, en concluant la nouvelle convention, "sans possibilité pour Orange et/ou CVC (un autre fonds candidat à l'achat, NDLR) d'être intégrés dans le processus de mise en concurrence et sans rétablir l'égalité entre les candidats, Nethys paraît avoir purement et simplement poursuivi la fraude".

