Roularta a annoncé que le mensuel papier consacré au sport Sport/Footmagazine et son pendant néerlandophone Sport/Voetbalmagazine allaient disparaître des rayons des librairies. La dernière publication est programmée pour mercredi prochain.

L'actualité sportive sera ensuite couverte dans des rubriques propres, intégrées aux hebdomadaires Le Vif et Knack, notamment par le biais d'articles "qui nécessitent plus de détails". La couverture sportive en ligne sera également étendue sur les deux sites internet des magazines.

L'éditeur Niels Famaey justifie cette décision par le contexte "hyperconcurrentiel" de l'info sportive "abondante et disponible gratuitement sur tous les canaux possibles".

Concernant les effectifs, deux journalistes sportifs accèdent aux rédactions du Vif et de Knack. Une solution est recherchée en interne pour le rédacteur en chef. Trois employés permanents perdront leur emploi et un certain nombre d'employés indépendants verront leur contrat résilié, explique Roularta dans un communiqué.

Sport Magazine est apparu pour la première fois en 1980. Le magazine s'est développé au fil des ans à partir d'une fusion avec Sport '80 et Football Magazine. Le périodique était passé d'un rythme hebdomadaire à mensuel en janvier 2022.

