Le groupe de presse Roularta investit 4,5 millions d'euros dans de nouveaux fours de séchage pour trois presses à magazines de son imprimerie, annonce l'entreprise jeudi soir.

Roularta - éditeur du Vif/L'Express et Trends-Tendances, entre autres - affirme posséder la plus grande imprimerie offset du Benelux. Dans son siège de Roeselare, le groupe dispose de six presses modernes où il imprime des journaux et des magazines pour le marché belge et étranger.

