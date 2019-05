Colruyt et Delhaize ont lancé des tests permettant aux clients de scanner leurs courses à l'aide de leur smartphone. Une tendance de fond dans le secteur de la distribution qui, sous pression, tente par tous les moyens de réduire les coûts. Les consommateurs, eux, voient leurs données de plus en plus exploitées.

On connaissait le self scanning (le client scanne ses articles au fur et à mesure à l'aide d'un lecteur de code-barres fourni à l'entrée du magasin) et le quick scanning (l'opération est effectuée, toujours par le client, aux bornes situées à la sortie). Voici à présent le scan and go. Comme dans le premier cas, le client scanne ses courses au fur et à mesure, sauf que cette fois, il le fait à l'aide de son smartphone, vous savez, ce précieux joujou qu'il tient déjà en main en entrant dans son supermarché... Ce qui lui permet également de régler la note sans passer par la caisse. Simple, rapide, efficace.

...