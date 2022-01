Les multiples confinements et le télétravail ont fait fondre le chiffre d'affaires de la société basée à Puurs, le long de l'A12.

C'est la fin d'une belle histoire: créée en 1993 par David Rubinstein qui en était toujours l'actionnaire principal, Sipwell n'est plus belge. Le leader du marché national de la fontaine d'eau (55%), actif exclusivement en Belgique (après un essai allemand infructueux), a été cédé à Primo Water Corporation, une société spécialisée basée à Tampa en Floride.Les multiples confinements et le télétravail ont fait fondre le chiffre d'affaires de la société basée à Puurs, le long de l'A12. Il n'était plus que de 18,3 millions d'euros en 2020. Un chiffre qui a sans doute encore baissé en 2021. Avec ses 20.000 clients dont 75% d'entreprises, Sipwell emploie 170 employés et n'utilise que de l'eau pompée dans la nappe phréatique sous l'usine de Puurs. Primo Water Corporation est un pure player des solutions liées à la distribution d'eau dont le chiffre d'affaires avoisine les 2 milliards de dollars. Il propose la vente et la location de fontaines d'eau et leur alimentation par différents types de bouteilles soit en livraison, soit à l'achat dans 22.000 points de vente. Elle rajoute la Belgique à sa liste de 22 pays couverts.