On le savait, la reprise de Bio c' Bon en France par Carrefour ne concernait pas les quatre magasins belges de la marque situés à Uccle, Ixelles et Woluwe-St-Pierre, et d'ailleurs en bonne santé financière. Bio c' Bon Belgique a décidé de rejoindre le groupe Sequoia en tant qu'affilié. Les quatre magasins changeront d'ailleurs très rapidement d'enseigne. L'idée est évidemment de proposer, dès que possible, une offre identique et de partager les achats et actions commerciales. Créé en 1988, Sequoia totalise désormais 15 magasins en Belgique dont 11 en Région bruxelloise. Ensemble, les deux sociétés ont généré un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros en 2020 et emploient 200 personnes.