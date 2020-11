Les concurrents étaient nombreux. Les favoris au nombre de deux: la famille Zouari (l'actionnaire de référence de Picard) et Carrefour. Le tribunal de commerce de Paris a tranché la semaine dernière en faveur du leader de la distribution française.

Carrefour débourse 60 millions et reprend immédiatement 107 points de vente et un millier de salariés. Avec Bio c' Bon, jeune et urbain, Carrefour complète sa gamme de magasins bios composée des Carrefour Bio et des So Bio repris en 2018 et surtout présents en périphérie. Ce sont d'ailleurs les équipes de So Bio qui vont gérer Bio c' Bon. Ce rachat cadre avec les ambitions d'Alexandre Bompard qui souhaite 200 magasins spécialisés et quasi 5 milliards de chiffre d'affaires dans le bio pour 2022. En ce qui concerne les épargnants lésés, Carrefour propose 10 millions d'euros. Ce qui est loin des 120 millions investis mais leur permet au moins de récupérer quelque chose. Reste à savoir ce qu'il va advenir des quatre Bio C' Bon bruxellois...