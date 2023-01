Les courtiers demeurent, et de loin, le canal de distribution le plus important sur le marché de l'assurance en Belgique.

Comme tous les ans à pareille époque, Assuralia, la fédération des entreprises d'assurance, sort ses dernières statistiques annuelles. Il y a, à chaque fois, un décalage d'une année et on parle donc ici des chiffres 2021 validés. Que retenir de ce millésime? Que le courtage demeure, et de loin, le canal de distribution le plus important sur le marché de l'assurance. En 2021, les courtiers ont engrangé 52,8% de l'encaissement global des primes (vie et non-vie). C'est une progression par rapport à 2020: +0,4%.Derrière, les agents exclusifs et les bancassureurs occupent la deuxième place avec 27,6% (+0,1%). Le solde revient évidemment aux canaux directs. En Belgique, contrairement à d'autres pays, ces canaux ne décollent pas et ont même connu une baisse de 0,5% en 2021. Dans l'ensemble, les assureurs ont encaissé 29,3 milliards d'euros, soit une hausse de 5% par rapport à 2020. Le courtage a représenté environ 60% du secteur non-vie et 46% de l'assurance vie. En 10 ans, il a grignoté plus de 16 points de parts de marché dans ce secteur de l'épargne et des placements qui ne lui était pas forcément favorable. Enfin, dans le segment des assurances à destination des entreprises, des indépendants et des professions libérales, les courtiers détiennent une part de marché de 46,3%.