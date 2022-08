Sébastien Dossogne, Manager de l'Année 2021 de Trends Tendances, va quitter Magotteaux, l'entreprise qu'il dirigeait depuis 7 ans.

Le Manager de l'Année 2021, Sébastien Dossogne, restera en poste chez Magotteaux jusqu'à la fin octobre, avant de changer d'entreprise. Il part car il a accepté une autre fonction mais ne donne pas encore d'indication sur sa prochaine étape. Sa destination devrait être connue vers la mi-septembre, nous a-t-il précisé. Il est également vice-président de l'Union Wallonne des Entreprises.

Un nouveau patron chilien

Le Chilien Gonzalo Cavada lui succèdera. Magotteaux, basé à Vaux-sous-Chèvremont, est un fabricant de corps broyants pour le secteur minier, notamment des boulets, qui permettent de concasser des roches calcaires pour la production de ciment. L'entreprise occupe 3.000 personnes dans le monde. Elle possède des usines en Amérique, en Asie, en Europe et en Afrique, et commercialise ses produits dans 60 pays.

Né en 1971, Sébastien Dossogne a une formation d'ingénieur civil formé à l'ULg. Il est entré à la sortie de ses études à la Générale de Banque, qui deviendra Fortis Banque. Il entre chez Magotteaux en 2007 au poste de CFO.

"Un pipeline d'innovation prometteur"

Le groupe Magotteaux, d'origine wallonne, a été racheté en 2011 par le groupe chilien Sigdo Koppers, où le successeur de Sébastien Dossogne, Gonzalo Cavada, occupe le poste de CFO.

"Je suis fier de transmettre un groupe avec un leadership fort sur le marché et un pipeline d'innovation prometteur" indique Sébastien Dossogne, dans le communiqué annonçant son départ prochain. Une manière, sans doute, de désamorcer par avance les craintes du personnel à l'annonce de ce changement de management.

