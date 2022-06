Pour Magotteaux, la crise actuelle représente de sacrés enjeux. Mais à en croire son patron, Sébastien Dossogne, elle permet aussi au groupe industriel de tirer son épingle du jeu.

Le Manager de l'Année de Trends-Tendances était présent à l'université d'été (Trends Summer University) organisée par notre magazine, en compagnie d'une centaine de CEO belges.

Au coeur des débats de ce "Davos belge" ? Le contexte géopolitique et économique, et leur impact sur les entreprises. Pour le groupe industriel d'envergure mondiale Magotteaux, l'impact est majeur nous détaillait Sébastien Dossogne.

Toutefois, pas à 100% négatif. Il nous explique pourquoi et détaille sa vision d'un management en tant de crises.

Le Manager de l'Année de Trends-Tendances était présent à l'université d'été (Trends Summer University) organisée par notre magazine, en compagnie d'une centaine de CEO belges. Au coeur des débats de ce "Davos belge" ? Le contexte géopolitique et économique, et leur impact sur les entreprises. Pour le groupe industriel d'envergure mondiale Magotteaux, l'impact est majeur nous détaillait Sébastien Dossogne. Toutefois, pas à 100% négatif. Il nous explique pourquoi et détaille sa vision d'un management en tant de crises.