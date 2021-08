Le top 5 des pays de destination en juillet était composé de l'Italie, de l'Espagne, de la France, du Maroc et de la Grèce.

L'aéroport de Charleroi a accueilli deux fois plus de passagers en juillet que le même mois en 2020, soit 558.328 personnes contre 241.234 il y a un an. Ce bilan est toutefois encore inférieur de 31% au mois de juillet 2019, avant la crise du coronavirus, précisent mardi les responsables du Brussels South Charleroi Airport (BSCA) dans un communiqué. Ils y voient des "premiers résultats encourageants" depuis mars 2020 et le début de la crise.

Le bassin méditerranéen a la cote. Le top 5 des pays de destination en juillet était composé de l'Italie, de l'Espagne, de la France, du Maroc et de la Grèce.

Du côté des mouvements commerciaux, 4.529 mouvements ont été comptabilisés, soit une baisse de 18% en comparaison avec juillet 2019. Cet été, en moyenne, 140 vols quotidiens sont assurés et plus de 200 destinations sont desservies, précise le BSCA. "(Le mois de) juillet nous aura prouvé que la demande pour les voyages est bien présente. Pas moins de huit nouvelles routes ont été inaugurées cet été et huit villes additionnelles seront proposées cet hiver au départ de notre aéroport. Nous devons poursuivre nos efforts en vue d'une stabilisation de la situation et d'un retour à la normale tant espéré de tous", commente Philippe Verdonck, CEO du Brussels South Charleroi Airport.

L'aéroport de Charleroi a accueilli deux fois plus de passagers en juillet que le même mois en 2020, soit 558.328 personnes contre 241.234 il y a un an. Ce bilan est toutefois encore inférieur de 31% au mois de juillet 2019, avant la crise du coronavirus, précisent mardi les responsables du Brussels South Charleroi Airport (BSCA) dans un communiqué. Ils y voient des "premiers résultats encourageants" depuis mars 2020 et le début de la crise. Le bassin méditerranéen a la cote. Le top 5 des pays de destination en juillet était composé de l'Italie, de l'Espagne, de la France, du Maroc et de la Grèce. Du côté des mouvements commerciaux, 4.529 mouvements ont été comptabilisés, soit une baisse de 18% en comparaison avec juillet 2019. Cet été, en moyenne, 140 vols quotidiens sont assurés et plus de 200 destinations sont desservies, précise le BSCA. "(Le mois de) juillet nous aura prouvé que la demande pour les voyages est bien présente. Pas moins de huit nouvelles routes ont été inaugurées cet été et huit villes additionnelles seront proposées cet hiver au départ de notre aéroport. Nous devons poursuivre nos efforts en vue d'une stabilisation de la situation et d'un retour à la normale tant espéré de tous", commente Philippe Verdonck, CEO du Brussels South Charleroi Airport.