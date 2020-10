La pandémie a redistribué les cartes en entreprises. Comment vont évoluer les salaires dans les mois à venir ? Quels avantages seront mis en avant par les employeurs pour attirer leur nouvelle recrue et garder leur personnel ? Réponses avec une étude de l'agence de recrutement Robert Half.

Le monde de l'entreprise a vécu et vit encore de grands chamboulements suite à la crise sanitaire qui perdure. La crise a forcé les dirigeants à revoir leur fonctionnement, à redistribuer les coûts et à se pencher sur le package salarial de leurs employés. Un package qui prend désormais de plus en plus en compte la possibilité de télétravailler, considérée par les travailleurs comme un nouvel avantage à faire valoir lors d'un recrutement. Concernant les salaires, ils restent inchangés par rapport à l'avant-crise, selon une étude menée par le cabinet en recrutement Robert Half. Un peu moins de la moitié des employeurs belges (48%) déclare que les salaires des employés actuels et nouvellement embauchés sont restés identiques. 32% d'entre eux affirment qu'il y a eu une augmentation et 1 employeur sur 5 (20%) font savoir que les salaires ont baissé. A l'avenir, les cadres dirigeants belges sont plus optimistes. La majorité d'entre eux (63%) s'attend à ce que les salaires restent inchangés en 2021 et 20% s'attendent tout de même à une augmentation, tournant généralement autour de 10% du salaire de base. Cependant, 17% des personnes interrogées prévoient une baisse des salaires dans l'année à venir.Le travail à domicile massif a également un impact sur les salaires belges. Traditionnellement, les salaires sont plus élevés à Bruxelles en comparaison avec le reste du pays, mais grâce au travail à domicile, les entreprises ont pu élargir leur zone de recherche de talents. Ainsi, 86% des employeurs déclarent qu'ils recrutent déjà ou prévoient de recruter des gens qui vivent plus loin et qui travailleront à distance, d'ici 2021.La pandémie et, par conséquent, le travail à domicile massif créent de nouveaux avantages extra-légaux et des compensations pour les entreprises belges. Depuis le début de la crise, 71% des employeurs ont déjà mis en place de nouveaux avantages pour les salariés tels qu'un soutien psychologique (38%), une compensation pour l'achat d'équipements de bureau à domicile (36%), des congés payés supplémentaires pour raisons familiales (33%), des services de garde d'enfants (32%) ainsi que des programmes de bien-être (27%).Assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie privée reste une priorité pour de nombreux employés. Plus de la moitié des salariés belges (60%) souhaitent conserver la possibilité de travailler à domicile même après le confinement. 57% des employeurs envisagent d'établir un horaire flexible permettant aux salariés d'organiser eux-mêmes leurs temps de travail. La moitié des cadres dirigeants sont ouverts à de nouvelles alternatives telle que plus de travail à temps partiel (50%), une semaine de travail à temps-plein étalée sur 4 jours au lieu de 5, ou au travail partagé lorsqu'un emploi à temps plein est partagé par deux employés à temps partiel (42%)."Les salaires restent bien sûr un élément important pour les employés. Mais des avantages supplémentaires destinés à mieux gérer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, comme le travail à domicile et le travail flexible, deviendront aussi absolument indispensables dans la période post-COVID-19", déclare Joël Poilvache. "Dans la situation économique actuelle, qui devrait se poursuivre pendant un certain temps encore, même la perspective d'un gel des salaires dans les prochains mois peut être acceptée si les dirigeants peuvent s'assurer que les avantages non-financiers sont suffisamment favorables et adaptés aux besoins des employés", poursuit-il.Malgré la pandémie, qui fait craindre de nombreuses faillites et pertes d'emplois, 91% des entreprises belges ont embauché ou formé à distance du nouveau personnel pendant le confinement, relaie encore l'étude. Les entretiens par visioconférence et le raccourcissement du processus d'embauche ont été les changements les plus fréquents opérés au cours des derniers mois. De plus, 88% des entreprises qui ont embauché à distance de nouveaux employés prévoient d'engager du personnel à temps plein ou temporaire d'ici la fin du mois de décembre.Les secteurs avec une forte demande de nouveaux collaborateurs après le confinement sont notamment le secteur de la comptabilité, de l'industrie, du commerce de détail, de l'agroalimentaire, ainsi que des produits de grande consommation.Joël Poilvache conclut que : "S'il est vrai que les pertes d'emplois en Belgique et dans le monde sont une conséquence malheureuse de la pandémie actuelle, l'impact de la COVID-19 est loin d'être uniforme dans tous les secteurs. Des opportunités existent toujours - grâce notamment aux nouvelles opportunités offertes par le travail à distance."