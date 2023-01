La compagnie aérienne irlandaise Ryanair va fermer définitivement sa base à Brussels Airport, indique mercredi Hans Elsen, du syndicat chrétien flamand ACV Puls. Au total, cette décision entraînerait la perte de 59 emplois.

Ryanair avait déjà décidé de fermer sa base durant la saison d'hiver mais ce sera aussi le cas pour la saison estivale qui débute à partir du mois de mars, selon Hans Elsen. La décision de Ryanair a été annoncée aux syndicats ce mercredi.

Les tarifs de Brussels Airport seraient trop élevés pour Ryanair. "Pour expliquer la fermeture, la direction évoque le fait qu'elle n'a pas pu trouver un accord avec Brussels Airport sur des tarifs plus bas", explique à La Libre Hans Elsen. Il dénonce quand le quotidien la forme sûrement "bizarre de concurrence entre l'aéroport de Charleroi et Zaventem". "Ces tarifs à Charleroi sont maintenant irréalisablement bas. Ryanair exploite intelligemment ces tarifs bon marché dans les aéroports secondaires pour réaliser des bénéfices".

Lire aussi | Ryanair décide de punir la Belgique

La compagnie à bas coûts avait retiré provisoirement de Brussels Airport, pour la saison d'hiver, les deux avions qui assuraient une dizaine de vols par jour. Le départ de Ryanair pourrait donc entraîner la suppression d'un certain nombre de destinations estivales à l'aéroport de Bruxelles.

Le patron de Ryanair, Michael O'Leary, a déjà évoqué l'automne dernier la hausse des coûts et des taxes à l'aéroport de Bruxelles pour fermer la base en hiver. Il avait alors averti qu'il ne pouvait pas garantir le retour de la base après l'hiver.

Ryanair avait déjà décidé de fermer sa base durant la saison d'hiver mais ce sera aussi le cas pour la saison estivale qui débute à partir du mois de mars, selon Hans Elsen. La décision de Ryanair a été annoncée aux syndicats ce mercredi. Les tarifs de Brussels Airport seraient trop élevés pour Ryanair. "Pour expliquer la fermeture, la direction évoque le fait qu'elle n'a pas pu trouver un accord avec Brussels Airport sur des tarifs plus bas", explique à La Libre Hans Elsen. Il dénonce quand le quotidien la forme sûrement "bizarre de concurrence entre l'aéroport de Charleroi et Zaventem". "Ces tarifs à Charleroi sont maintenant irréalisablement bas. Ryanair exploite intelligemment ces tarifs bon marché dans les aéroports secondaires pour réaliser des bénéfices".La compagnie à bas coûts avait retiré provisoirement de Brussels Airport, pour la saison d'hiver, les deux avions qui assuraient une dizaine de vols par jour. Le départ de Ryanair pourrait donc entraîner la suppression d'un certain nombre de destinations estivales à l'aéroport de Bruxelles.Le patron de Ryanair, Michael O'Leary, a déjà évoqué l'automne dernier la hausse des coûts et des taxes à l'aéroport de Bruxelles pour fermer la base en hiver. Il avait alors averti qu'il ne pouvait pas garantir le retour de la base après l'hiver.