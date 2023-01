Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Ryanair, qui pourrait bien subir de nouvelles perturbations ce week-end, dues à des actions du personnel de cabine.

Le personnel de cabine de la compagnie aérienne low-cost Ryanair avaient déjà débrayé trois jours (les 30 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier) la semaine passée, et tout porte à croire selon les quotidiens Le Soir et la Dernière Heure qu'ils recommenceront celui-ci, soit les 7 et 8 janvier. La cause de cette grève reste la même, à savoir que Rynair refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique.

Selon une information publiée sur le site de La Dernière Heure, et reprise par Le Soir, "une bonne centaine de vols" pourraient être annulés ce week-end, ce qui laisserait quelque 20.000 voyageurs sur le tarmac de l'aéroport de Charleroi. "Les chiffres sont similaires aux trois premiers jours de grève, mais concentrés sur deux jours", commente Philippe Verdonck, CEO de l'aéroport, dans les pages de La Dernière Heure.

Normalement les voyageurs concernés par ces annulations devraient avoir été avertis. Néanmoins, à cette heure, le site de la compagnie aérienne irlandaise ne faisait aucune mention de ces perturbations à venir.

