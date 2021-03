RTL Group a mandaté la banque d'affaires JP Morgan pour étudier une cession de ses opérations en Belgique, rapporte mercredi L'Echo. Celles-ci comprennent trois chaînes de télévision (RTL-TVI, Club RTL, Plug RTL), trois stations de radio (Bel RTL, Contact et la numérique Mint), la plate-forme vidéo RTL Play et la régie publicitaire IP.

Interrogé sur le processus, RTL Belgique n'a pas souhaité faire de commentaires. La nouvelle n'est cependant pas vraiment surprenante, d'après le quotidien économique, qui affirme avoir eu cette information de diverses sources. La Belgique aurait été proposée initialement en package avec M6, que RTL Group a confirmé vouloir céder lors de la présentation de ses résultats annuels.

D'aucuns estiment qu'au vu des liens qui unissent le groupe M6 à RTL Belgique (via les programmes M6 diffusés sur les chaînes de RTL, comme "L'Amour est dans le Pré", "Top Chef", "Mariés au premier regard", etc.), une vente groupée était un scénario envisageable.

Mais les deux dossiers ont depuis été scindés, ajoute le journal. "Soit il n'y avait pas assez d'intérêt pour le volet belge chez les candidats au rachat de M6, soit RTL pense qu'une vente séparée pourrait lui rapporter plus", d'après un observateur.

