DPG Media et Rossel qui ont annoncé fin juin le rachat de RTL Belgium peuvent se satisfaire de ces résultats.

Le résultat d'exploitation (ebitda ajusté) de RTL Belgium a quintuplé au premier semestre 2021, à 15 millions d'euros, en raison de la hausse des revenus des publicités télévisées et radio. Le chiffre d'affaires s'élève à 81 millions d'euros, en hausse de 22,7% par rapport à la même période l'an dernier, indique vendredi RTL Group dans ses résultats semestriels. DPG Media et Rossel ont annoncé fin juin le rachat de RTL Belgium.

Au cours du premier semestre, le marché de la publicité télévisée en Belgique francophone a augmenté de 31,6%. Les trois chaînes de télévision, RTL-TVI, Club RTL et Plug RTL, ont vu leur part de marché en prime time dans le public cible principal (18-54 ans) chuter à 33,9%. L'avance de RTL Belgium sur la RTBF est tombée à 9,2 points de pourcentage (-64,1%).

Cette baisse est en partie due au championnat d'Europe de football 2020, diffusé sur la RTBF. RTL-TVI, leader du marché en Belgique francophone, a vu sa part de marché dans le groupe cible principal chuter à 24,8%, soit une baisse de 10%.

Au premier semestre, RTL Play, la plateforme de streaming de RTL Belgium, a enregistré en moyenne 307.000 utilisateurs actifs par mois avec 20,1 millions de vues. Cela représente une augmentation de respectivement 69,8% et 223,3%. DPG Media et Rossel ont confirmé fin juin le rachat de RTL Belgium. L'accord devrait être finalisé au quatrième trimestre.

