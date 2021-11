Rivian, le constructeur américain de pick-up et de SUV électriques, entend vendre 135 millions d'actions pour un prix d'introduction compris entre 57 et 62 dollars.

Rivian, le constructeur américain de pick-up et de SUV électriques, qui compte Ford et Amazon parmi ses actionnaires, vient de demander son entrée en Bourse auprès de la SEC, le régulateur américain. Il entend vendre 135 millions d'actions pour un prix d'introduction compris entre 57 et 62 dollars, ce qui le valoriserait aux alentours de 60 milliards d'euros.

Rivian développe des vans électriques de livraison pour le compte d'Amazon - le leader mondial de l'e-commerce lui en a commandé 100.000. Pour le reste, le constructeur, en retard dans sa production industrielle, a livré il y a un mois seulement les premiers exemplaires du R1T, le premier pick-up électrique au monde.

