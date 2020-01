Réussir à 30 ans: portraits de 30 leaders de demain (infographie interactive)

Ils ont créé leur start-up, elles ont gravi les échelons d'une grande entreprise, ils cuisinent dans un étoilé, elles sont devenues ministres... Toutes et tous ont moins de 40 ans et occupent déjà des postes à responsabilités dans la Belgique économique et politique. La rédaction de "Trends-Tendances" est partie à la rencontre de 30 de ces trentenaires. Leur action et leur enthousiasme au quotidien démontrent que notre pays est loin d'être assoupi. Et même qu'il n'est peut-être pas aussi bloqué qu'on ne le dit.

Cliquez sur le numéro ... Infographie: Mailys Chavagne et Olivia Lepropre

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×