Renate Nyborg quitte son poste de CEO chez Tinder

Renate Nyborg quitte son poste de CEO chez Tinder, un an après avoir pris les rênes de l'application de rencontre. Son départ a été annoncé par la société mère Match Group, mercredi, dans le cadre d'un remaniement plus large de la direction et d'un développement stratégique au sein de l'entreprise.