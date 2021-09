L'application conçue par Alexandre Pottok était d'abord réservée aux extras lors de sa conception. Elle a aussi évolué pour répondre à de nouveaux besoins du secteur suite à la pandémie de coronavirus. On vous explique son fonctionnement.

L'horeca est un secteur qui connaît depuis toujours un taux de renouvellement important des effectifs et qui a un besoin de flexibilité. Il est fréquent qu'un gérant de restaurant, de bar ou de café doive remplacer à la dernière minute un employé absent ou qu'il ait besoin de renfort pour un service qui s'annonce important. Le contexte de la pandémie de covid où le risque d'avoir un employé contraint de rester chez lui après un test PCR positif a aussi augmenté le risque d'absence dans le secteur.

C'est il y a environ cinq ou six ans, qu'Alexandre Pottok, qui possède à l'époque un restaurant se dit qu'il serait intéressant de faciliter la rencontre entre les gérants et les extras. Après avoir revendu son établissement en 2019, l'entrepreneur s'est ensuite consacré entièrement à son projet qui a forcément un peu évolué au niveau de ses objectifs avec la crise sanitaire.

Les établissements horeca, fermés pendant de longs mois, ont connu des difficultés à retrouver du personnel à leur réouverture et Alexandre Pottok s'est dit qu'il serait intéressant d'intégrer une base de données à son application qui permettrait de retrouver les travailleurs souhaitant aussi trouver un contrat CDD ou CDI. L'appli Rekrut a été lancée en juin 2021 et offre désormais des possibilités aussi bien pour les demandeurs d'emploi que pour les employeurs du secteur horeca à court ou à long terme..

Quels sont les avantages de l'application ?

Tout d'abord, Rekrut se veut gratuit pour les travailleurs. Ces derniers auront la possibilité de planifier leurs jours de travail disponibles, ce qui permet aussi aux restaurateurs de connaître à l'avance quel personnel sera disponible pour les jours où les créneaux horaires dont ils ont besoin. L'application favorise les emplois de proximité afin de réduire les longs déplacements vers le lieu de travail mais aussi pour permettre d'avoir un extra supplémentaire en seulement 20 minutes en cas, par exemple, de coup de feu plus important que d'habitude. Le processus de sélection peut d'ailleurs être simplifié pour des interventions urgentes. L'application permet aussi aux entrepreneurs de l'horeca d'adapter leurs équipes à la charge de travail de façon systématique, ce qui apporte une contribution aussi bien à la rentabilité de l'établissement qu'au niveau du service qu'il pourra assurer.

Une géolocalisation allant de 1 à 30 km

La géolocalisation est l'une des grandes forces de l'application puisqu'elle permet de ne pas se disperser dans sa recherche et d'avoir des retours plus rapide. Les candidats employeurs ont un rayon de recherche allant jusqu'à 30 km mais les plus grands périmètres sont surtout intéressants pour les gérants qui recherchent du personnel pour des missions à planifier à plus long terme ou pour leur proposer un contrat de type CDD ou CDI. Il est possible de réduire le périmètre de recherche à 1km pour les prestations les plus urgentes.

Une base de données accessible gratuitement pour offrir des CDD ou CDI

A noter que les prestations des extras et employés sont notées selon les critères suivants: professionnalisme des prestations, ponctualité et respect du dress code. Une bonne évaluation peut aussi permettre aux employés de choisir leurs horaires de travail.

Si l'application est gratuite pour les travailleurs, ce ne sera pas le cas pour les gérants d'établissements horeca. Il pourront tout à fait télécharger une version gratuite afin d'identifier le nombre de travailleurs enregistrés dans leur quartier. Ils disposeront du nom, de la photo, ainsi que des compétences et références de l'extra ou employé, mais pour pouvoir entrer en contact avec lui, ils devront prendre une version payante dont l'offre de lancement reviendra à 179 € par an (14,91 € par mois) et par la suite à 299€ par an (24,91€ par mois). L'accès à la base de données afin de proposer des contrats CDD ou CDI sera en revanche gratuit.

Après cela, Rekrut n'intervient pas dans la gestion contractuelle entre l'établissement et l'extra ou employé.

F.Chl.

L'horeca est un secteur qui connaît depuis toujours un taux de renouvellement important des effectifs et qui a un besoin de flexibilité. Il est fréquent qu'un gérant de restaurant, de bar ou de café doive remplacer à la dernière minute un employé absent ou qu'il ait besoin de renfort pour un service qui s'annonce important. Le contexte de la pandémie de covid où le risque d'avoir un employé contraint de rester chez lui après un test PCR positif a aussi augmenté le risque d'absence dans le secteur.C'est il y a environ cinq ou six ans, qu'Alexandre Pottok, qui possède à l'époque un restaurant se dit qu'il serait intéressant de faciliter la rencontre entre les gérants et les extras. Après avoir revendu son établissement en 2019, l'entrepreneur s'est ensuite consacré entièrement à son projet qui a forcément un peu évolué au niveau de ses objectifs avec la crise sanitaire.Les établissements horeca, fermés pendant de longs mois, ont connu des difficultés à retrouver du personnel à leur réouverture et Alexandre Pottok s'est dit qu'il serait intéressant d'intégrer une base de données à son application qui permettrait de retrouver les travailleurs souhaitant aussi trouver un contrat CDD ou CDI. L'appli Rekrut a été lancée en juin 2021 et offre désormais des possibilités aussi bien pour les demandeurs d'emploi que pour les employeurs du secteur horeca à court ou à long terme..Tout d'abord, Rekrut se veut gratuit pour les travailleurs. Ces derniers auront la possibilité de planifier leurs jours de travail disponibles, ce qui permet aussi aux restaurateurs de connaître à l'avance quel personnel sera disponible pour les jours où les créneaux horaires dont ils ont besoin. L'application favorise les emplois de proximité afin de réduire les longs déplacements vers le lieu de travail mais aussi pour permettre d'avoir un extra supplémentaire en seulement 20 minutes en cas, par exemple, de coup de feu plus important que d'habitude. Le processus de sélection peut d'ailleurs être simplifié pour des interventions urgentes. L'application permet aussi aux entrepreneurs de l'horeca d'adapter leurs équipes à la charge de travail de façon systématique, ce qui apporte une contribution aussi bien à la rentabilité de l'établissement qu'au niveau du service qu'il pourra assurer. La géolocalisation est l'une des grandes forces de l'application puisqu'elle permet de ne pas se disperser dans sa recherche et d'avoir des retours plus rapide. Les candidats employeurs ont un rayon de recherche allant jusqu'à 30 km mais les plus grands périmètres sont surtout intéressants pour les gérants qui recherchent du personnel pour des missions à planifier à plus long terme ou pour leur proposer un contrat de type CDD ou CDI. Il est possible de réduire le périmètre de recherche à 1km pour les prestations les plus urgentes.A noter que les prestations des extras et employés sont notées selon les critères suivants: professionnalisme des prestations, ponctualité et respect du dress code. Une bonne évaluation peut aussi permettre aux employés de choisir leurs horaires de travail.Si l'application est gratuite pour les travailleurs, ce ne sera pas le cas pour les gérants d'établissements horeca. Il pourront tout à fait télécharger une version gratuite afin d'identifier le nombre de travailleurs enregistrés dans leur quartier. Ils disposeront du nom, de la photo, ainsi que des compétences et références de l'extra ou employé, mais pour pouvoir entrer en contact avec lui, ils devront prendre une version payante dont l'offre de lancement reviendra à 179 € par an (14,91 € par mois) et par la suite à 299€ par an (24,91€ par mois). L'accès à la base de données afin de proposer des contrats CDD ou CDI sera en revanche gratuit.Après cela, Rekrut n'intervient pas dans la gestion contractuelle entre l'établissement et l'extra ou employé.