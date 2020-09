L'offre de Microsoft pour racheter les activités américaines de l'application de vidéos légères TikTok a été rejetée par ByteDance, le propriétaire chinois de la plateforme, a fait savoir dimanche soir le géant informatique américain.

"ByteDance nous a fait savoir aujourd'hui qu'ils ne vendraient pas les opérations américaines de TikTok à Microsoft. Nous sommes convaincus que notre proposition aurait été bonne pour les usagers de TiTok tout en protégeant les intérêts de sécurité nationale", a indiqué Microsoft dans un communiqué.

Le groupe de Redmond (Washington, ouest) avait indiqué début août son intérêt pour le rachat des opérations américaines de TikTok, sous la menace d'une interdiction aux Etats-Unis.

Le président Donald Trump, qui accuse sans preuve depuis des mois le populaire réseau social d'espionnage au profit de la Chine, a signé des décrets pour forcer ByteDance à vendre rapidement les activités de TikTok sur le sol américain.

Si un accord de rachat n'est pas trouvé avant le 20 septembre, la plateforme devra fermer aux Etats-Unis. L'application a porté plainte contre le gouvernement américain pour contester cette mesure.

"Nous aurions fait des changements significatifs pour assurer que le service respecte les standards les plus élevés en matière de sécurité, de respect de la vie privé, de sûreté et de lutte contre la désinformation", a affirmé Microsoft.

Fin août, le groupe de supermarchés Walmart avait confirmé s'être allié avec Microsoft dans les négociations pour acquérir la plateforme de partage de vidéos courtes, généralement humoristiques ou musicales.

Ce partenariat des deux géants américains n'aura toutefois pas suffi. Selon plusieurs médias américains, le groupe informatique Oracle, dont le nom a circulé comme l'un des possibles acquéreurs, a désormais la voie libre pour le rachat des activités américaines de TikTok.

Oracle et TikTok n'ont pas confirmé dans l'immédiat.

"ByteDance nous a fait savoir aujourd'hui qu'ils ne vendraient pas les opérations américaines de TikTok à Microsoft. Nous sommes convaincus que notre proposition aurait été bonne pour les usagers de TiTok tout en protégeant les intérêts de sécurité nationale", a indiqué Microsoft dans un communiqué. Le groupe de Redmond (Washington, ouest) avait indiqué début août son intérêt pour le rachat des opérations américaines de TikTok, sous la menace d'une interdiction aux Etats-Unis. Le président Donald Trump, qui accuse sans preuve depuis des mois le populaire réseau social d'espionnage au profit de la Chine, a signé des décrets pour forcer ByteDance à vendre rapidement les activités de TikTok sur le sol américain. Si un accord de rachat n'est pas trouvé avant le 20 septembre, la plateforme devra fermer aux Etats-Unis. L'application a porté plainte contre le gouvernement américain pour contester cette mesure. "Nous aurions fait des changements significatifs pour assurer que le service respecte les standards les plus élevés en matière de sécurité, de respect de la vie privé, de sûreté et de lutte contre la désinformation", a affirmé Microsoft. Fin août, le groupe de supermarchés Walmart avait confirmé s'être allié avec Microsoft dans les négociations pour acquérir la plateforme de partage de vidéos courtes, généralement humoristiques ou musicales. Ce partenariat des deux géants américains n'aura toutefois pas suffi. Selon plusieurs médias américains, le groupe informatique Oracle, dont le nom a circulé comme l'un des possibles acquéreurs, a désormais la voie libre pour le rachat des activités américaines de TikTok.Oracle et TikTok n'ont pas confirmé dans l'immédiat.