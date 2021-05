Le conseil d'administration de Recticel va rencontrer lundi à Bruxelles les responsables du groupe autrichien Greiner, qui a émis une offre de reprise sur le spécialiste des mousses isolantes.

"L'objectif de la réunion est d'obtenir plus de précisions quant à l'offre publique d'achat conditionnelle", commente Recticel dans un communiqué.

A l'issue de cette réunion, le conseil d'administration partagera sa vision sur la transaction proposée.

Plus tôt dans la journée de mardi, Recticel avait communiqué une révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice pour cette année. De quoi faire grimper son action de plus de 2%, vers 9h30, à la Bourse de Bruxelles, dans une ambiance plutôt négative sur la place bruxelloise.

