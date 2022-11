Certains produits ont disparu des rayons de Delhaize mais l'enseigne assure que le conflit est réglé.

Les rayons vides dans les grandes surfaces ne sont pas une première pour les consommateurs cette année.Après les produits Danone absents des rayons de Delhaize et de Lidl, ce sont les produits Nivea et Colgate qui manquent à l'appel dans l'enseigne au lion.

...

Les rayons vides dans les grandes surfaces ne sont pas une première pour les consommateurs cette année.Après les produits Danone absents des rayons de Delhaize et de Lidl, ce sont les produits Nivea et Colgate qui manquent à l'appel dans l'enseigne au lion. "Cher client, Delhaize veut proposer ses produits à tout moment à des prix compétitifs à ses clients. En raison de négociations difficiles avec le fournisseur, plusieurs produits sont temporairement indisponibles." Voilà le message qui justifiait l'absence de produits dans les rayons d'un certain nombre de magasins de Delhaize.Des négociations complexesLes conflits entre fournisseurs et distributeurs ne sont pas rares mais ils se compliquent en raison de l'inflation record qui renforce la pression sur les prix. Cette pression se traduit par des négociations entre fournisseurs et distributeurs décrites comme "les plus complexes depuis très longtemps", analyse Silvie Vanhout de Gondola Academy. Ces négociations, elles ont lieu chaque année, parfois même plusieurs fois par an. L'objectif est simple. Pour le fournisseur, il s'agit de vendre son produit en réalisant le meilleur bénéfice tandis que le distributeur doit l'acheter au meilleur prix. Aucun supermarché ne veut être le premier à augmenter ses prix et les enseignes veulent toujours acheter le moins cher possible afin de pouvoir revendre leurs produits meilleur marché que la concurrence.Réapprovisionnement ralenti"Le problème date en fait de septembre", indique Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize qui assure que le conflit avec le fournisseur est aujourd'hui réglé. "Il faut cependant un certain temps pour que les rayons de l'ensemble de nos magasins puissent être totalement réapprovisionnés en raison de l'importance de la gamme." Le processus logistique a également été ralenti par l'action syndicale du 9 novembre mais Delhaize ne déplore aucun problème d'approvisionnement en lien avec les négociations avec des fournisseurs, ni de soucis particuliers de logistique.L'origine du conflit était commerciale. Le CEO d'Ahold Delhaize, Frans Muller, avait déjà prévenu qu'il n'accepterait pas toutes les augmentations de prix. " Notre état d'esprit est de négocier afin que chaque acteur de la chaine logistique prenne sa part", explique le porte-parole de Delhaize. "Le client ne va pas accepter n'importe quelle hausse de prix."