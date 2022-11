Plusieurs offres ont été déposées pour reprendre le groupe de vente au détail en difficulté Makro Cash & Carry Belgium, signale mardi le curateur Nick Peeters. Mercredi débutera dans les magasins Makro une opération de liquidation totale.

À la mi-septembre, le tribunal de l'entreprise d'Anvers avait accordé à Makro Cash & Carry Belgium une protection contre ses créanciers. Cette décision avait été suivie d'une procédure visant à vendre tout ou partie du groupe, qui comprend 11 magasins du grossiste en restauration Metro et six succursales de la chaîne de supermarchés Makro. Ensemble, ces deux enseignes emploient environ 2.000 personnes.

La semaine dernière, la date limite de dépôt des offres de reprise avait été repoussée à ce 15 novembre. Il y a "plusieurs offres", indique à présent Nick Peeters. "À l'heure actuelle, toutes les options sont ouvertes", a répondu le curateur, interrogé sur l'existence d'offres pour tous les magasins et non pour les seuls Metro. C'est toutefois le tribunal qui devra prendre la décision finale.

Les curateurs vont maintenant commencer par communiquer plus de détails au personnel, précise encore Nick Peeters. Certains noms de repreneurs intéressés sont déjà connus : le grossiste néerlandais en horeca Sligro et Vincent Nolf, le CEO actuel de Makro et Metro. Les deux n'envisagent toutefois qu'une reprise des activités de Metro.

Mercredi débutera dans les magasins Makro une opération de liquidation totale (avec une réduction de -20%) sur les produits non alimentaires. L'offre sur le webshop a, elle, été réduite.

