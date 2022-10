Le néerlandais Sligro Food Group, actif dans le commerce de gros alimentaire, s'est formellement porté candidat au rachat d'une partie des activités de Makro Cash & Carry Belgium, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué.

Makro Cash & Carry Belgium est actuellement dans une procédure de réorganisation judiciaire en raison de difficultés financières. La procédure permet de transférer tout ou partie des activités de l'entreprise à une autre entité et de sauvegarder l'emploi dans les activités viables.

Sligro, qui est déjà actif en Belgique, a marqué son intérêt pour les 11 magasins de l'enseigne Metro. Sur ces 11 magasins, deux sont situés en Wallonie (Namur et Liège) et un à Bruxelles.

Selon Sligro, les prochains mois permettront d'y voir plus clair sur la faisabilité d'une reprise et ses éventuelles conditions.

Mi-septembre, Makro Cash & Carry Belgium a indiqué que "plusieurs parties sérieuses" avaient exprimé leur intérêt pour l'acquisition des activités de Metro, de certaines activités de Makro ou de magasins Makro.

Outre les magasins Metro, Makro Cash & Carry Belgium compte six supermarchés Makro en Belgique, dont deux en Wallonie (Lodelinsart et Alleur). Au total, le groupe emploie environ 2.000 collaborateurs.

