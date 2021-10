Grande nouveauté pour cette édition: seuls cinq finalistes s'apprêtent à concourir pour le prix du Manager de l'Année 2021 de "Trends-Tendances". La compétition s'annonce d'autant plus serrée!

Le Manager de l'Année est une récompense décernée depuis 1985 par notre magazine. Chaque année, le jury composé de membres de la rédaction et de spécialistes des milieux économiques et financiers se réunit pour désigner les finalistes. Les critères de sélection? Ces managers doivent s'être distingués au cours des 12 derniers mois par une expansion importante, une innovation de premier ordre, un bilan brillant, une réorientation stratégique digne d'intérêt, un succès en Bourse ou une combinaison de ces facteurs.

Grande nouveauté cette année: ils ne sont plus que cinq finalistes à concourir pour le prix du Manager de l'Année 2021 de Trends- Tendances. Avec le portrait de Sébastien Dossogne, CEO de Magotteaux, nous démarrons la présentation de ces cinq patrons, à raison d'un par semaine.

Qui succédera à Fabien Pinckaers, CEO et fondateur de la licorne Odoo et vainqueur de l'édition 2020, et enrichira un palmarès comptant des personnalités telles qu'Albert Frère, Jean Stéphenne, Paul-François Vranken et Yvan Verougstraete?

Pour voter, rendez-vous du lundi 22 novembre au mercredi 8 décembre sur le site www.managerdelannee.be. A l'issue de cette période, les trois finalistes ayant récolté le plus de suffrages seront reçus dans un ordre aléatoire par le jury, qui désignera ensuite le lauréat. Le nom de celui-ci sera dévoilé le mercredi 12 janvier 2022 lors d'une soirée de gala à Brussels Expo.

Pour élire votre favori, rendez-vous dès le 22 novembre sur le site www.managerdelannee.be

Le Manager de l'Année est une récompense décernée depuis 1985 par notre magazine. Chaque année, le jury composé de membres de la rédaction et de spécialistes des milieux économiques et financiers se réunit pour désigner les finalistes. Les critères de sélection? Ces managers doivent s'être distingués au cours des 12 derniers mois par une expansion importante, une innovation de premier ordre, un bilan brillant, une réorientation stratégique digne d'intérêt, un succès en Bourse ou une combinaison de ces facteurs. Grande nouveauté cette année: ils ne sont plus que cinq finalistes à concourir pour le prix du Manager de l'Année 2021 de Trends- Tendances. Avec le portrait de Sébastien Dossogne, CEO de Magotteaux, nous démarrons la présentation de ces cinq patrons, à raison d'un par semaine. Qui succédera à Fabien Pinckaers, CEO et fondateur de la licorne Odoo et vainqueur de l'édition 2020, et enrichira un palmarès comptant des personnalités telles qu'Albert Frère, Jean Stéphenne, Paul-François Vranken et Yvan Verougstraete? Pour voter, rendez-vous du lundi 22 novembre au mercredi 8 décembre sur le site www.managerdelannee.be. A l'issue de cette période, les trois finalistes ayant récolté le plus de suffrages seront reçus dans un ordre aléatoire par le jury, qui désignera ensuite le lauréat. Le nom de celui-ci sera dévoilé le mercredi 12 janvier 2022 lors d'une soirée de gala à Brussels Expo.