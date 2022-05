Trends-Tendances et Trends présentent la 11e édition du CFO de l'Année, prix qui récompense la performance d'un directeur financier. Qui succédera à Ingrid Daerden (Aedifica), lauréate de l'an dernier?

Pour être éligible, le candidat doit, entre autres, avoir réalisé une performance exceptionnelle au cours de l'année écoulée (fusion, acquisition, transaction, refinancement stratégique, etc.).

Le jury, composé d'experts en la matière, désignera le gagnant parmi les cinq nominés que nous vous présentons aujourd'hui.

La remise des prix se déroulera lors d'une soirée de gala et de networking le 1er juin à Brussels Expo.

Nominé n° 1| Kristiaan De Beukelaar (Mediahuis) : "Le lancement de Mediahuis a été mon baptême du feu"

Nominée n° 2| Karim Hajjar (Solvay) : "Rien de tel qu'un échec pour aller de l'avant"

Nominé n° 3| Maud Larochette (N-SIDE) : "La finance est impactante"

Nominé n° 4| Geert Peeters (Greenyard) : "Nous sommes aptes à faire face à des situations extrêmes"

Nominé n° 5| Johan Vankelecom (Belfius) : "Je me sens entrepreneur"

Le prix du Deal de l'Année sera également remis à cette occasion. Vous trouverez les nominés par ailleurs.

