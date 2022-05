Les professionnels de l'informatique hautement qualifiés comptent parmi les employés les plus recherchés du moment. Mais les salaires sont-ils en adéquation avec leur rareté ?

Depuis le début de l'année, le nombre de postes vacants dans le secteur de l'informatique a augmenté de 22 % par rapport à 2021. Les postes vacants de responsables informatiques, en particulier, s'avèrent difficiles à pourvoir, rapporte le cabinet de recrutement international Robert Walters. En outre, le besoin de numérisation et la crise de Covid-19 ont eu un effet positif sur le salaire de presque tous les professionnels de l'informatique.

Robert Walters, donne des précisions sur l'évolution des salaires des professionnels de l'informatique les plus recherchés aujourd'hui. "Le fait qu'il y ait indéniablement plus de postes vacants dans le secteur des TI n'est pas la seule statistique qui ressort", déclare Melina Kayila, responsable de la division informatique du cabinet de recrutement international Robert Walters.

Manque de parité hommes-femmes

"Les postes les plus recherchés actuellement sont ceux d'IT Manager, d'IT Business analyst et de chef de projet informatique. Depuis plusieurs années, mais surtout depuis la crise de Covid-19, la numérisation et la sécurité des informations figurent en tête de la liste des priorités de nombreuses organisations, qui sont constamment à la recherche de nouvelles façons de tirer le meilleur parti de la technologie. Mais il n'est pas facile de recruter les bons talents. Les organisations sont donc obligées d'augmenter les salaires, elles veulent attirer et retenir les nouveaux employés du secteur informatique", explique la spécialiste des ressources humaines.

Le manque de parité hommes-femmes dans le domaine est aussi remarquable dans le secteur fait-elle remarquer. "Nous constatons qu'un peu plus de 10% des professionnels de ce secteur sont des femmes. À l'avenir, le secteur devrait se concentrer davantage sur la promotion de la venue de femmes professionnelles des TI. En termes de rémunération, nous constatons toujours une grande différence entre les hommes et les femmes parmi ces professionnels "

Que peut attendre un responsable informatique en termes de rémunération ?

IT Manager

"Les professionnels ayant 7 à 15 ans d'expérience peuvent obtenir un salaire annuel brut compris entre 80 et 82 000 euros. Cela représente une augmentation de près de 3 % par rapport à l'année dernière. Les responsables informatiques ayant plus de 15 ans d'expérience verront leur salaire augmenter encore plus cette année : alors qu'ils gagnaient jusqu'à 90 000 euros par an l'année dernière, ils perçoivent désormais jusqu'à 100 000 euros", selon Melina Kayila.

IT Project Manager

Une autre fonction où il y a une importante augmentation de salaire, est celle de chef de projet informatique. Les employés qui ont entre 7 et 15 ans d'expérience gagnent jusqu'à 7,5 % de plus cette année que l'année dernière. Leur salaire annuel varie entre 65 000 et 70 000 euros brut. Encore une fois, Robert Walters note que plus le poste est élevé, plus l'augmentation de salaire en 2022 est importante. Les chefs de projet informatique qui ont 15 ans d'expérience ou plus gagnent aujourd'hui en moyenne entre 85 000 et 100 000 euros bruts par an, ce qui représente une augmentation de 6 à 11 % par rapport à l'année dernière.

IT business Analyst

Un troisième profil informatique fort demandé est celui de l'IT Business Analyst. "Pour faire avancer une organisation, il faut être capable de bien interpréter les données et les informations. Les organisations en sont conscientes et souhaitent donc attirer des analystes expérimentés, y compris dans le domaine de l'informatique. Une fois encore, il n'est pas surprenant que les Business Analyst en informatique voient leur salaire augmenter cette année. Quel que soit leur nombre d'années d'expérience, ces professionnels peuvent s'attendre à une augmentation de salaire d'environ 7 % lorsqu'ils changent d'emploi. Ainsi, un analyste commercial en informatique qui a entre 7 et 15 ans d'expérience gagne aujourd'hui entre 56 000 et 59 000 euros bruts par an. Pour les professionnels avec plus de 15 ans d'expérience, le salaire peut aller jusqu'à 80 000 euros."

L'enquête salariale numérique gratuite de Robert Walters permet d'avoir une idée des salaires des professionnel de l'informatique en 2022.

