La fin de l'année est le moment des bilans et des évaluations de performance. C'est aussi le bon timing pour une demande de revalorisation salariale. Il est utile dans le cadre de ces discussions, de bien connaître ce que l'on nomme dans le jargon des recruteurs sa "valeur marchande".

Pour (re) négocier au mieux son salaire, il est important de bien connaître sa "valeur marchande", en comparant la rémunération d'une personne occupant le même poste dans le même secteur d'activité avec son salaire actuel.

"L'outil d'enquête salariale numérique de Robert Walters permet d'obtenir un aperçu complet des salaires et des tendances du recrutement dans un secteur donné pour 2022 (valeurs les plus plébiscitées chez un employeur, temps moyen d'un contrat, confiance dans les opportunités d'emploi en 2022, diversité de genre, ...).

Après avoir consulté les données salariales, si vous vous rendez compte que votre "valeur marchande" vous semble supérieure au salaire que vous touchez actuellement, il peut être intéressant d'utiliser, entre autres, cet outil afin d'appuyer votre demande d'augmentation salariale auprès de votre manager.

Le guide de Robert Walters couvre des centaines de postes dans plus de 30 pays. Notons toutefois que tous les secteurs ne sont pas représentés dans l'étude comparative. Y sont présentées les spécialisations suivantes: "accounting & Finance", "Banking & Financial services", "Engineering, Supply Chain and Healthcare", "Interim Management", avec des sous-catégories pour mieux cibler la recherche.

Pour (re) négocier au mieux son salaire, il est important de bien connaître sa "valeur marchande", en comparant la rémunération d'une personne occupant le même poste dans le même secteur d'activité avec son salaire actuel. "L'outil d'enquête salariale numérique de Robert Walters permet d'obtenir un aperçu complet des salaires et des tendances du recrutement dans un secteur donné pour 2022 (valeurs les plus plébiscitées chez un employeur, temps moyen d'un contrat, confiance dans les opportunités d'emploi en 2022, diversité de genre, ...). Après avoir consulté les données salariales, si vous vous rendez compte que votre "valeur marchande" vous semble supérieure au salaire que vous touchez actuellement, il peut être intéressant d'utiliser, entre autres, cet outil afin d'appuyer votre demande d'augmentation salariale auprès de votre manager. Le guide de Robert Walters couvre des centaines de postes dans plus de 30 pays. Notons toutefois que tous les secteurs ne sont pas représentés dans l'étude comparative. Y sont présentées les spécialisations suivantes: "accounting & Finance", "Banking & Financial services", "Engineering, Supply Chain and Healthcare", "Interim Management", avec des sous-catégories pour mieux cibler la recherche.