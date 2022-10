Une étude réalisée par le site Confused.com en Grande-Bretagne a analysé les appareils électroménagers qui causaient le plus d'incidents domestiques. Les fours remportent la palme. Ils ont causé plus de 100 000 incidents de dommages matériels au cours de la dernière décennie.

Les cuisinières et les fours sont les appareils les plus susceptibles d'entraîner une demande d'indemnisation auprès d'une assurance habitation, avec 111 426 incidents au cours de la dernière décennie. C'est ce que révèle la dernière étude du site anglais Confused.com.

L'étude a analysé les données gouvernementales sur les accidents liés aux appareils ménagers au cours des dix dernières années afin de découvrir les équipements ménagers responsables du plus grand nombre d'incidents. Les données des services de secours des pompiers ont été utilisées pour révéler les régions d'Angleterre, d'Écosse et du Pays de Galles où ces incidents sont les plus fréquents.

Voici les appareils électroménagers causant le plus de dommages aux habitations :

1. Les cuisinières et les fours sont les appareils électroménagers les plus susceptibles de faire l'objet de réclamations de la part des propriétaires sur leur assurance habitation, selon Confused.com.

Responsables de 111 426 accidents au cours de la dernière décennie, ces appareils ont causé presque 5 fois (397%) plus d'incidents que les grils et les grille-pain, en deuxième position.

2. Les grils et grille-pain arrivent en deuxième position, causant des dommages à 22 407 maisons en Grande-Bretagne au cours de la dernière décennie. Bien que cela ne représente que 20 % des incidents causés par les fours et les cuisinières, les grils et les grille-pain ont tout de même causé 78 % d'incidents de plus que les micro-ondes (12 590 incidents).

3. En troisième position, on trouve les sonneries et les plaques chauffantes, qui ont endommagé 21 737 foyers britanniques au cours de la dernière décennie. Ce chiffre est inférieur de 3 % à celui des grils et grille-pain (22 407).

Jessica Willock, experte en assurance habitation chez Confused.com, commente : "Il est important de s'assurer que vos appareils électroménagers sont utilisés lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité et qu'ils sont en bon état de marche. Non seulement ils peuvent coûter cher à remplacer, mais une mauvaise utilisation des appareils peut causer des dommages à la maison et entraîner une demande d'indemnisation auprès de l'assurance habitation."

Lire aussi | Dégâts en cas d'inondations: les bons réflexes pour être indemnisés

© GETTY

L'experte donne quelques conseils de sécurité :

- Assurez-vous que votre four ou votre cuisinière ne contient pas d'excès de graisse. Une accumulation de liquides inflammables augmente considérablement les risques d'incendie dans votre maison.

- Vérifiez que les fiches et les prises ne sont pas endommagées. Des marques de brûlure inhabituelles ou des bruits de bourdonnement sont un signe clair que votre appareil doit être réparé ou remplacé.

- Familiarisez-vous avec les caractéristiques de votre appareil. Les appareils tels que les grills et les plaques de cuisson auront des besoins différents selon le modèle, et le fait de les connaître réduit le risque d'un sinistre.

- Utilisez le bon équipement. Les ustensiles de cuisine, comme les casseroles et les poêles, sont fabriqués pour résister à différentes conditions, alors assurez-vous que votre équipement peut supporter la chaleur dont vous avez besoin.

- Ne laissez jamais votre cuisine sans surveillance. Cela peut vous empêcher d'arrêter une situation d'urgence potentielle avant qu'elle ne devienne incontrôlable, et éviter des dommages indésirables à votre propriété.

-Garder les appareils propres et fonctionnant correctement est non seulement plus sûr, mais cela peut aussi prolonger leur durée de vie. Si votre appareil est irréparable, une police d'assurance électroménager devrait vous protéger. Cela signifie que vous pourriez vous voir offrir un nouveau modèle similaire à celui que vous avez déjà."

Les cuisinières et les fours sont les appareils les plus susceptibles d'entraîner une demande d'indemnisation auprès d'une assurance habitation, avec 111 426 incidents au cours de la dernière décennie. C'est ce que révèle la dernière étude du site anglais Confused.com.L'étude a analysé les données gouvernementales sur les accidents liés aux appareils ménagers au cours des dix dernières années afin de découvrir les équipements ménagers responsables du plus grand nombre d'incidents. Les données des services de secours des pompiers ont été utilisées pour révéler les régions d'Angleterre, d'Écosse et du Pays de Galles où ces incidents sont les plus fréquents.Voici les appareils électroménagers causant le plus de dommages aux habitations :1. Les cuisinières et les fours sont les appareils électroménagers les plus susceptibles de faire l'objet de réclamations de la part des propriétaires sur leur assurance habitation, selon Confused.com. Responsables de 111 426 accidents au cours de la dernière décennie, ces appareils ont causé presque 5 fois (397%) plus d'incidents que les grils et les grille-pain, en deuxième position.2. Les grils et grille-pain arrivent en deuxième position, causant des dommages à 22 407 maisons en Grande-Bretagne au cours de la dernière décennie. Bien que cela ne représente que 20 % des incidents causés par les fours et les cuisinières, les grils et les grille-pain ont tout de même causé 78 % d'incidents de plus que les micro-ondes (12 590 incidents). 3. En troisième position, on trouve les sonneries et les plaques chauffantes, qui ont endommagé 21 737 foyers britanniques au cours de la dernière décennie. Ce chiffre est inférieur de 3 % à celui des grils et grille-pain (22 407). Jessica Willock, experte en assurance habitation chez Confused.com, commente : "Il est important de s'assurer que vos appareils électroménagers sont utilisés lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité et qu'ils sont en bon état de marche. Non seulement ils peuvent coûter cher à remplacer, mais une mauvaise utilisation des appareils peut causer des dommages à la maison et entraîner une demande d'indemnisation auprès de l'assurance habitation."L'experte donne quelques conseils de sécurité :- Assurez-vous que votre four ou votre cuisinière ne contient pas d'excès de graisse. Une accumulation de liquides inflammables augmente considérablement les risques d'incendie dans votre maison.- Vérifiez que les fiches et les prises ne sont pas endommagées. Des marques de brûlure inhabituelles ou des bruits de bourdonnement sont un signe clair que votre appareil doit être réparé ou remplacé.- Familiarisez-vous avec les caractéristiques de votre appareil. Les appareils tels que les grills et les plaques de cuisson auront des besoins différents selon le modèle, et le fait de les connaître réduit le risque d'un sinistre.- Utilisez le bon équipement. Les ustensiles de cuisine, comme les casseroles et les poêles, sont fabriqués pour résister à différentes conditions, alors assurez-vous que votre équipement peut supporter la chaleur dont vous avez besoin.- Ne laissez jamais votre cuisine sans surveillance. Cela peut vous empêcher d'arrêter une situation d'urgence potentielle avant qu'elle ne devienne incontrôlable, et éviter des dommages indésirables à votre propriété.-Garder les appareils propres et fonctionnant correctement est non seulement plus sûr, mais cela peut aussi prolonger leur durée de vie. Si votre appareil est irréparable, une police d'assurance électroménager devrait vous protéger. Cela signifie que vous pourriez vous voir offrir un nouveau modèle similaire à celui que vous avez déjà."