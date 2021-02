La vague de froid qui sévit actuellement sur notre pays peut rendre difficiles les conditions de travail de certains travailleurs. Qu'en est-il de la température minimale à atteindre pour l'exécution normale du travail? Quelles sont les mesures à prendre en cas de température trop basse? Catherine Legardien, Legal Expert chez Partena Professional, répond à ces questions.

Quelle est la température minimale sur le lieu de travail ?

"La température est fixée en fonction de la charge physique de travail, ne peut être inférieure à 18° C pour un travail très léger, 16° C pour un travail léger, 14° C pour un travail moyen, 12° C pour un travail lourd et 10° C pour un travail très lourd. Ces températures minimales se mesurent au moyen d'un thermomètre sec."

Que doit faire l'employeur si la température est plus basse que celle recommandée ?

"Lorsque la température sur le lieu de travail descend en-dessous de ces valeurs, l'employeur doit mettre en oeuvre certaines mesures contenues dans le programme de mesures techniques et organisationnelles. Ce programme doit avoir été préalablement établi sur la base de l'analyse des risques des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatiques présentes sur le lieu de travail que l'employeur doit désormais réaliser. Il doit être soumis pour avis aux conseillers en prévention compétents ainsi qu'au Comité pour la prévention et la protection au travail et être joint au plan global de prévention."

En quoi consiste ce programme ?

"L'exécution de ce programme doit permettre de prévenir ou de limiter au minimum l'exposition au froid et les risques qui en découlent. Voici des exemples de mesures à prendre : diminuer la charge de travail physique par l'adaptation des équipements de travail ou des méthodes de travail, implanter des méthodes de travail alternatives qui diminuent la nécessité de l'exposition au froid excessif, limiter la durée et l'intensité de l'exposition, fournir des vêtements qui protègent les travailleurs contre l'exposition au froid excessif et mettre à disposition, sans frais pour les travailleurs, des boissons chaudes appropriées."

Quelles sont les mesures spécifiques en cas de froid excessif d'origine climatique ?

"Outre la mise en oeuvre du programme de mesures techniques et organisationnelles, l'employeur doit également prendre des mesures complémentaires à l'égard des travailleurs occupés dans des locaux de travail ouverts, sur des lieux de travail en plein air et dans des comptoirs de vente à l'extérieur".

Catherine Legardien, Legal Expert chez Partena Professional

Quelle est la température minimale sur le lieu de travail ? "La température est fixée en fonction de la charge physique de travail, ne peut être inférieure à 18° C pour un travail très léger, 16° C pour un travail léger, 14° C pour un travail moyen, 12° C pour un travail lourd et 10° C pour un travail très lourd. Ces températures minimales se mesurent au moyen d'un thermomètre sec."Que doit faire l'employeur si la température est plus basse que celle recommandée ? "Lorsque la température sur le lieu de travail descend en-dessous de ces valeurs, l'employeur doit mettre en oeuvre certaines mesures contenues dans le programme de mesures techniques et organisationnelles. Ce programme doit avoir été préalablement établi sur la base de l'analyse des risques des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatiques présentes sur le lieu de travail que l'employeur doit désormais réaliser. Il doit être soumis pour avis aux conseillers en prévention compétents ainsi qu'au Comité pour la prévention et la protection au travail et être joint au plan global de prévention." En quoi consiste ce programme ? "L'exécution de ce programme doit permettre de prévenir ou de limiter au minimum l'exposition au froid et les risques qui en découlent. Voici des exemples de mesures à prendre : diminuer la charge de travail physique par l'adaptation des équipements de travail ou des méthodes de travail, implanter des méthodes de travail alternatives qui diminuent la nécessité de l'exposition au froid excessif, limiter la durée et l'intensité de l'exposition, fournir des vêtements qui protègent les travailleurs contre l'exposition au froid excessif et mettre à disposition, sans frais pour les travailleurs, des boissons chaudes appropriées."Quelles sont les mesures spécifiques en cas de froid excessif d'origine climatique ? "Outre la mise en oeuvre du programme de mesures techniques et organisationnelles, l'employeur doit également prendre des mesures complémentaires à l'égard des travailleurs occupés dans des locaux de travail ouverts, sur des lieux de travail en plein air et dans des comptoirs de vente à l'extérieur".Catherine Legardien, Legal Expert chez Partena Professional