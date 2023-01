Comme en 2020 et en 2021, la Citroën C3 en tête, la petite citadine française, s'est avérée la voiture préférée des Belges l'an dernier.

Comme chaque année à pareille époque, la Febiac, la fédération belge de l'automobile et du cycle, publie ses statistiques de l'année écoulée. Comme en 2020 et en 2021, la Citroën C3 s'est avérée la voiture préférée des Belges en 2022, avec 8.472 nouvelles immatriculations. Mais son avance fond comme neige au soleil puisqu'elle a perdu 2.000 unités en deux ans. Derrière (effet de baisse du pouvoir d'achat? ), c'est la Dacia Sandero qui décroche la deuxième place avec 8.215 immatriculations, la Toyota Yaris complétant le podium (7.700). Le nouvelle modèle du constructeur japonais est, par contre, leader incontesté du classement des hybrides auto-rechargeables devant la... Corolla.Pour le reste, il faut retenir que les voitures électrifiées (hybrides et 100% électriques) ont représenté un tiers du total des immatriculations de 2022, effectuées à près de 90% par des indépendants et des entreprises. Les particuliers, en effet, continuent à plébisciter les motorisations thermiques (diesel et essence) dans 79,4% des cas. Quant aux voitures de société, elles ont encore progressé, passant de 57,7 à 61,9% du total en 2022. Cette progression explique aussi pourquoi les marques premium allemandes continuent à bien se porter en Belgique.