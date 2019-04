Les Boeing 737 Max, dont les vols ont été interdits après le crash d'Ethiopian Airlines, pourraient rester au sol jusqu'à l'été prochain. Un gros pépin pour les compagnies si elles veulent assurer tous les vols programmés, surtout à l'entame de la saison d'été. TUI Fly y arrive. Mais d'autres plus difficilement.

Comment continuer à faire voyager des clients lorsqu'un modèle d'appareil est interdit de vol ? C'est le problème de plusieurs dizaines de compagnies dans le monde qui se sont procuré des Boeing 737 Max. En Belgique, par exemple, TUI Fly en possède quatre. Ryanair, deuxième compagnie sur le marché national et qui en a commandé 135 (210 avec les options), en attendait 33 dès cette année. Et devait faire voler le premier d'entre eux sur ses lignes en avril. C'est que le Boeing 737 est, avec son concurrent européen, l'Airbus 320, l'avion le plus présent sur les tarmacs belges. Ces modèles à un seul couloir, de plus de 140 places, transportent quasiment tous les passagers vers l'Espagne, l'Italie, la Turquie, le Maroc, la Scandinavie et l'Europe centrale.

